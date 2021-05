Sanremo. La città dei fiori e la Valle Argentina protagoniste a “Linea Verde”. Nella puntata in onda oggi su Rai1 Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini hanno mostrato il volto di una Sanremo diversa, rispetto a quella frenetica legata al Festival di Sanremo, mettendo in risalto gli aspetti che appartengono alla quotidianità del lavoro, delle attività produttive, dell’istruzione, dello sport e del tempo libero.

E’ il secondo appuntamento del 2021 che la trasmissione televisiva dedica alla città, nell’ambito della collaborazione tra Rai 1 e Comune di Sanremo. Dal mercato annonario, ristrutturato completamente due anni fa, alla Pigna, quartiere, oggi al centro di un progetto di riqualificazione, nato sulla collina che degrada verso il mare, dove già dall’anno Mille la popolazione cercò rifugio durante le incursioni dei Saraceni, fino alla costa: la puntata ha messo in risalto le bellezze gastronomiche, paesaggistiche, turistiche e culturali del territorio, i prodotti tipici locali (come il gambero rosso, i baci di Sanremo, le olive taggiasche, le zucchine trombetta, il basilico), i fiori, il Parco San Romolo – Monte Bignone e i suoi percorsi spettacolari ridisegnati per escursionisti a piedi e in mtb grazie agli interventi di Leo Pippione, memoria storica matuziana, di Sonia Zanella che presiede il Consorzio Forestale San Romolo & Monte Bignone, del presidente e amministratore delegato di Amaie Energia che gestisce il Mercato Fiori Andrea Gorlero, che ha illustrato l’Asta dei Fiori, momento cruciale dell’attività distributiva di cui oggi la città è sempre più protagonista, e di Franco Barbagelata.

di 10 Galleria fotografica Sanremo e Valle Argentina protagoniste a “Linea Verde”









Foto 2 di 2



Tappa anche all’Istituto alberghiero Ruffini – Aicardi, azienda florovivaistica e orticola statale direttamente connessa alla sua declinazione gastronomica nella scuola alberghiera e di cucina di Arma di Taggia, con la professoressa Francesca Antonelli. Giovani chef, prossimi al diploma, hanno invece preparato diversi piatti con tradizioni rivisitate e inedite fantasie a base di fiori eduli.

Il viaggio di Linea Verde ha fatto poi scoprire l’entroterra e la cultura occitana. Peppone Calabrese ha infatti mostrato Realdo e Triora, la città delle streghe, dove nel 1587 ebbe luogo il primo processo ufficiale dell’Inquisizione in Italia, e dell’omonimo pane di farina e crusca.