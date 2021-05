Sanremo, dramma nel centro storico. Muore bimbo di un mese

Sanremo. Tragedia questa mattina nel centro storico. Un bambino di un mese è morto, nella sua abitazione, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia di Stato. Gli agenti del locale commissariato sono intervenuti intorno alle 8 insieme ai sanitari del 118.

La famiglia del piccolo è di origini bengalesi. Le cause sarebbero riconducibili a un evento naturale e non accidentale, escluso l’intervento di terzi nel decesso.

Sul posto, stamattina, sono sopraggiunti in prima battuta i medici dell’automedica del 118, anche se ormai le condizioni del bimbino erano già evidentemente segnate. Nel quartiere la notizia si è diffusa velocemente, provocando enorme sconforto in tutta la comunità sanremese.