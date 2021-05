Sanremo, donna precipita da un muretto: è grave

Sanremo. Una donna è rimasta gravemente ferita precipitando da un muretto di via San Francesco, a Sanremo. E’ successo intorno a mezzogiorno.

Stando a quanto ricostruito, la donna era appoggiata al muro quando, forse per un malore, ha perso l’equilibrio ed è caduta per circa sei metri, finendo nel parcheggio del supermercato Basko. A soccorrerla il personale sanitario del 118 con un’ambulanza. Vista la gravità della donna, che ha riportato un serio politrauma, si è reso necessario l’intervento dell’elicottero Grifo che ha trasportato la paziente in ospedale in codice rosso.

A ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto saranno i carabinieri.