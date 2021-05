Sanremo. Una donna di 67 anni è stata investita, verso le 12.30, da un veicolo mentre si trovava in piazza Eroi Sanremesi. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale.

La ferita è stata soccorsa da un equipaggio della Croce Verde. Non verserebbe in gravi condizioni ed è stata trasportata al pronto soccorso in codice giallo di media gravità