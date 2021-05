Sanremo, c’è un compratore per Casa Serena: offerta da 9,6 milioni

Sanremo. C’è una proposta d’acquisto per Casa Serena, la residenza protetta per anziani di Poggio. A depositarla in Comune, nelle scorse settimane, sarebbe stata una cooperativa con sede in Piemonte, attiva nel settore delle Rsa. La proposta ammonterebbe a 9,6 milioni di euro che è la cifra posta a basa d’asta nell’ultima delle due manifestazioni d’interesse del municipio andate deserte.

Secondo indiscrezioni, la proposta d’acquisto prevederebbe un pagamento in fase di stipula del contratto di vendita del 50% del valore e la restante parte in 10 anni. Una soluzione favorevole all’amministrazione civica che ora sta lavorando alla predisposizione di un bando di gara, aperto a tutti, che prenda in considerazione l’offerta arrivata nel fissare le condizioni di vendita. L’operazione è ritenuta necessaria anche ai fini della sostenibilità di bilancio.

Stando a fonti dell’ente, prima della conclusione delle procedure dovrebbe essere trovata una soluzione definitiva per il personale comunale in distacco a Casa Serena. Alcuni posti di mobilità sarebbero stati riaperti presso l’Asl1, mentre altre posizioni potrebbero essere disponibili nei centri per l’impiego e in altre società pubbliche. L’obiettivo è ricollocare tutti i dipendenti comunali in altri enti pubblici prima della cessione definitiva.