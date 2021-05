Sanremo. In occasione della Giornata mondiale delle api, giovedì 20 maggio, presso il Carrefour Market di Corso Garibaldi a Sanremo, i Rangers d’Italia Nucleo di Imperia e la Protezione civile di Ospedaletti hanno voluto sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza delle api, la cui instancabile opera è fondamentale per la riproduzione di moltissime piante. La sopravvivenza di questi preziosi insetti è tuttavia sempre più a rischio, con conseguenze potenzialmente catastrofiche per la salute del nostro pianeta, nonché per gran parte della frutta e della verdura che mangiamo.

Perché le api stanno scomparendo?

Il cosiddetto spopolamento delle colonie di Apis mellifera, la specie più diffusa al mondo e più usata in apicoltura, è un fenomeno molto complesso, che in parte deve ancora essere decifrato con chiarezza. La comunità scientifica è però d’accordo nel mettere l’uomo in primissima fila sul banco degli imputati, in particolare per quanto riguarda l’uso dei pesticidi a base di neonicotinoidi e gli stress climatici connessi alle emissioni di CO2.

Foto 2 di 2



A far visita al banchetto a favore delle api, i bambini delle scuole di Villa Vico, Guadalupe e Via Volta di Sanremo, che con i loro genitori, sono andati per ammirare dal vivo le api, la loro casa e le loro abitudini e a raccogliere informazioni sui rischi che le api corrono nel mondo; bambini che per far sentire la loro vicinanza al tema, hanno esposto i loro disegni nel Market ricevendo come ringraziamento delle piccole apette fatte dai dipendenti del Carrefour e dei semi di girasoli, fiori amati dalle api, da piantare una volta tornati a casa.

Quest’opera di informazione e sensibilizzazione è rivolta direttamente ai bambini perché più sensibili e perché un giorno potranno diventare grandi amici delle api e ambasciatori della loro importanza.