Sanremo. E’ stato un concerto molto apprezzato dal pubblico, quello di giovedì 13 maggio, che ha visto l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, per la seconda volta dalla riapertura dei teatri, esibirsi in una doppia programmazione al Teatro del Casinò con una splendida esecuzione al pianoforte della giovane solista Alexandra Massaleva con la direzione dal maestro Massimiliano Caldi.

Un vero e proprio segnale di ritorno alla normalità con il coinvolgimento in presenza del pubblico che, seguendo le indicazioni sul sito dell’Orchestra, ha potuto procedere alla prenotazione on line dei biglietti di ingresso, al prezzo unico di 5 euro.

Da ieri sono già disponibili, per la prenotazione on line, i biglietti per il prossimo concerto del 20 maggio (direttore: Mariusz Smolij – pianoforte: Anfisa Bobylova) che sarà sempre sdoppiato in due fasce orarie: quello delle 15, riservato esclusivamente agli abbonati, e quello delle 18.30, aperto anche al pubblico pagante.