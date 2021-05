Sanremo, appello al sindaco Biancheri per installare i servizi igienici sul tracciato della pista ciclabile

Sanremo. Pista ciclabile senza bagni pubblici, appello al sindaco Biancheri per progettare e realizzare i servizi igienici lungo il tracciato del Parco Costiero. A lanciarlo sono il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande e le consigliere Ethel Moreno e Adriana Cutellé. Nella missiva indirizzata al primo cittadino, si legge: «Desideriamo porre l’attenzione dell’ Amministrazione su una problematica che coinvolge cittadini e turisti che frequentano la pista ciclabile del Parco Costiero della Riviera dei Fiori, lunga complessivamente 24 chilometri, situata sul mare in mezzo alla natura e famosa anche nella storia del ciclismo italiano.

In questo bellissimo percorso, che ben si addice alle esigenze degli escursionisti e dei turisti e al pendolarismo di impiegati e studenti che desiderano godersi una splendida vista mare, è possibile trovare in alcune zone della pista punti di ristoro, bar e negozi di noleggio biciclette, mentre non sono presenti servizi igienici pubblici, obbligando così la cittadinanza ed i turisti a rivolgersi a privati.

Detta incresciosa situazione è peraltro emersa da numerosi commenti social su portali dedicati, ove è stato indicato che l’unica soluzione per usare un bagno sono i bar, situazione non certo semplice in un periodo come il nostro di emergenza epidemiologica e ove si sottolinea la conseguente sporcizia dovuta a tracce umane e fazzoletti abbandonati.

Pertanto, ritenuto doveroso intervenire per migliorare l’ambiente a favore dei villeggianti e dei cittadini, migliorare la qualità dei luoghi, offrire strumenti di civiltà, al fine di favorire una migliore fruibilità della pista, molto apprezzata per attività sportive e passeggiate e vanto per tutta la Provincia di Imperia. Dato atto che la pista ciclabile unisce tutti i paesi della Riviera Ligure da San Lorenzo fino ad Ospedaletti, percorre il famosissimo parco costiero della Riviera dei Fiori, conosciuto in Liguria ed in tutta Italia, ed apprezzato per le escursioni in bicicletta e per le più svariate attività sportive praticabili al suo interno, invitiamo il Comune di Sanremo a farsi promotore di una progettazione ed installazione di servizi igienici pubblici lungo il tracciato della pista ciclabile coinvolgendo tutti i Comuni che affacciano sulla pista nonché la società Amaie Energia e Servizi S.r.l», concludono Il Grande, Moreno e Cutellé.