Sanremo. Oggi, al Liceo “Cassini”, nella splendida cornice di Villa Magnolie, il dirigente scolastico Claudio Valleggi, la vice preside vicaria, Stefania Sandra, e la professoressa Marina Moretti, coordinatrice della “Rete delle Associazioni per l’Ottobre di Pace”, hanno fatto il punto sui tre mesi di esposizione, presso i locali della villa, della mostra fotografica dal titolo “Costruttori di Pace”.

Consistente in circa trenta fotografie formato A3, l’esposizione ha per tema centrale le immagini e le biografie dei vari protagonisti che, nel corso del Novecento, hanno contribuito in diverse parti del mondo ad alimentare, promuovere e difendere i temi legati alla pace e ai diritti umani, da Gandhi a madre Teresa di Calcutta, passando per Aldo Capitini e Don Milani.

La mostra è stata allestita nello scorso mese di febbraio, quando sono state ripristinate le attività didattiche in presenza, ed ha costituito un utilissimo elemento di accrescimento educativo e culturale per gli studenti dei corsi classico e linguistico del liceo. La mostra verrà presto ospitata da altre scuole superiori della provincia di Imperia.