Sanremo, addio Claudio Betti. Portato via a 47 anni da un male incurabile

Sanremo. A poche ore dalla sua morte, avvenuta la notte scorsa al termine di un malattia senza cura, già sulla bacheca Facebook di Claudio Betti si moltiplicano i messaggi di cordoglio. Aveva solo 47 anni ed era malato da tempo.

Diplomato all’istituto matuziano per Geometri – il “Colombo” – sin da ragazzo era conosciuto per il suo carattere espansivo e solare. Tifoso sfegatato dell’Inter, lascia i tanti che lo conoscevano sbigottiti ed atterriti per il dolore.