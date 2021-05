Sabato a Camporosso i funerali di Alessandro Gibelli

Camporosso. Saranno celebrati sabato 29 maggio, alle 15,30, nella chiesa parrocchiale di San Marco Evangelista, a Camporosso, i funerali di Alessandro Gibelli, 38 anni, morto in ospedale a Imperia, dove era stato ricoverato per coliche renali.

La morte improvvisa di Alessandro ha gettato nello sconforto la mamma Luciana, il papà Alberto, gli zii e i parenti e amici che gli volevano bene.

Il giovane era stato accompagnato dal padre in ospedale per le coliche di cui soffriva, è morto poco dopo, di arresto cardiaco. A far luce sulle esatte cause del decesso sarà l’autopsia.