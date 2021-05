Roland Garros, Jannik Sinner supera Pierre-Hugues Herbert

Bordighera. Jannik Sinner supera Pierre-Hugues Herbert, il suo primo avversario al Roland Garros.

Il tennista che si allena a Bordighera con Riccardo Piatti oggi ha infatti affrontato il francese numero 85 del mondo al primo turno dell’Open di Francia, in programma fino al 13 giugno a Parigi, battendolo in cinque set per 6-1 4-6 6(4)-7(7) 7-5 6-4 dopo 3 ore e 32 minuti di gioco. Una lunga battaglia che alla fine si è conclusa positivamente per Jannik.

Derby azzurro per Sinner, al secondo turno del grande Slam, che dovrà affrontare il sanremese Gianluca Mager.