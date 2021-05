Roland Garros, esordio positivo per Fabio Fognini: l’armese batte Grégoire Barrère

Taggia. Esordio positivo per Fabio Fognini al Roland Garros, in programma fino al 13 giugno a Parigi in Francia.

L’armese ieri ha infatti vinto contro il francese Grégoire Barrère al primo turno del singolare maschile del Grande Slam, il secondo della stagione, in tre set per 6-4 6-1 6-4.

Al prossimo turno dell’Open di Francia il tennista di Arma di Taggia dovrà affrontare Márton Fucsovics.

(Foto da Facebook di Fabio Fognini)