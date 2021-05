Rissa al Porto Vecchio di Sanremo: due giovani arrestati dalla polizia

Sanremo. La polizia di stato di Sanremo impegnate nel servizio volto a garantire nelle aree movida il rispetto della normativa Covid per il fine settimana, è intervenuta ieri sera dopo le 23 nella zona di Porto Vecchio per un lite fra alcuni giovani.

All’arrivo degli agenti, la maggior parte dei partecipanti alla rissa si è data alla fuga. Tuttavia, sono stati identificati sul posto due giovani che, incuranti delle esortazioni alla calma da parte di due agenti della squadra volante, hanno continuato a minacciare e opporre resistenza attiva all’operato dei poliziotti, causando ad uno di questi lesioni giudicate guaribili in sette giorni.

I due ragazzi, di nazionalità italiana ed entrambi di 27 anni, sono stati in seguito accompagnati in ufficio per una completa identificazione e successivamente tratti in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale oltre che indagati per oltraggio e minaccia.

All’esito del processo per direttissima tenutosi nella mattinata odierna, l’arresto veniva convalidato e venivano condannati per resistenza e lesioni al pubblico ufficiale con sentenza di patteggiamento, G.D. a 4 mesi di reclusione e F.D. a cinque mesi e dieci giorni, con pena patteggiata e sospesa.

Al termine dell’intervento, all’atto di rientrare nel luogo in cui erano parcheggiati i veicoli di servizio, in via Nino Bixio a Sanremo, si è notato che alcune delle autovetture della forze di polizia erano state danneggiate con la rottura degli specchietti retrovisori. Sia per questo episodio che per la rissa avvenuta in serata sono tuttora in corso accertamenti, anche mediante l’utilizzo delle telecamere del sistema di videosorveglianza cittadina, per identificare gli autori dei reati.