Riaperture, Mai (Lega): «Passo avanti con Salvini, ora stop coprifuoco e più coraggio»

Genova. «Con la Lega al governo oggi siamo arrivati alle riaperture delle attività in piena sicurezza e all’abolizione del coprifuoco alle 22. Merito di Matteo Salvini, che ha insistito e ottenuto i primi risultati per la ripartenza della Liguria e dell’Italia.

Un esito possibile solo stando nella maggioranza che sostiene il premier Draghi. Un passo in avanti nella direzione giusta, anche se dagli altri componenti del Governo auspichiamo maggiore coraggio per il futuro, ad esempio abolendo del tutto il coprifuoco nei prossimi giorni. Un messaggio chiaro e concreto per chi si limita a stare all’opposizione invece che combattere in campo la partita per il Paese».

Lo ha dichiarato il capogruppo regionale Stefano Mai (Lega).