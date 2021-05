Rari Nantes Imperia, nel weekend esordi stagionali per Under 16 maschile e Under 14 mista

Imperia. Sarà un altro week-end di pallanuoto per le giovanili della Rari Nantes Imperia che scenderanno in acqua sia sabato che domenica. Oggi, sabato 22 maggio, presso la piscina Comunale di Arenzano ci sarà l’esordio stagionale degli Under 16, allenati da Enrico Gerbò. I giovani giallorossi giocheranno dapprima, alle ore 13, contro Aragno RIvarolesi e poi, alle 14:30, incroceranno i padroni di casa biancoverdi.

Ecco i convocati: Murialdo, Parolini, Porro, Casella, Sciocchetti, Rombo, De Masi, Sassi, Pace, Alberti, Lanteri, Cesarano, Bellini.

Domenica sarà poi il turno della squadra mista Under 14. Una prima stagionale per la squadra che composta da ragazze e ragazzi, allenata da Francesca Giulini e Martina Bencardino. L’impegno è fissato per le 11:30 alla piscina ‘Sciorba’ di Genova contro la Locatelli A.

Ecco i convocati: Della Valle, Reitano, Bergatta, Morchio, Aguero, Gerbore, Vassallo, Bianchi, Ricciardi, Marfella, Scatenato.