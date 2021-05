Raduno Optimist “Team Race” al Cn Ilva: tra i partecipanti anche atleti dello Yc Sanremo

Sanremo. Nuovo appuntamento dedicato all’attività giovanile per la I-Zona in accordo con il piano di sviluppo dell’attività Under 16 e Under 19 della Federazione Italiana Vela.

Archiviato con successo il corso per posaboe e beach master, ambientato nello scorso fine settimana alla LNI Sestri Ponente, da venerdì a domenica prossimi quaranta atleti in forza a YCI, YC Sanremo, CN Ilva, CV Vernazzolesi, US Quarto, CN Varazze e LNI Sestri Ponente si ritrovano al Circolo Nautico Ilva per uno speciale raduno di matrice agonistica che avrà finalità preparatorie in vista della selezione zonale a squadre.

Il raduno, a cura del coordinatore tecnico zonale Alessandro Macrì in collaborazione con i tecnici Michele Ricci e Mattia Bellico, prevede teoria e regolamento, armo barche, attività in acqua, analisi video e team racing con la partecipazione di 8 squadre.

«Dopo aver aperto la stagione dei raduni zonali alla base nautica federale Porto Antico della Fiera di Genova, quest’appuntamento rientra nelle opportunità che la I-Zona mette a disposizione dei propri circoli per far crescere i propri giovani – afferma il consigliere Luca Querella – Daremo loro utili istruzioni per affrontare nel migliore dei modi la selezione zonale che si svolgerà sempre al circolo Nautico Ilva i giorni 5-6 giugno».