Raccolta firme e tesseramento, gazebo di Fratelli d’Italia a Ventimiglia

Ventimiglia. «Il circolo di Fratelli d’Italia Ventimiglia sarà presente con il gazebo per la raccolta firme a sostegno della battaglia di Fratelli d’Italia per l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, abolizione dei senatori a vita, tetto alle tasse in costituzione e supremazia ordinamento italiano su quello europeo» – fa sapere Milena Raco, delegata per Fratelli d’Italia Ventimiglia dal Commissario pro-tempore Paolo Strescino.

Parteciperanno all’iniziativa rappresentanti del partito a livello provinciale e regionale e proseguirà la campagna tesseramenti 2021.

L’appuntamento è in Via Repubblica angolo Via Aprosio, lato mercato frutta, dalle 8 alle 13 nei giorni 29 maggio, 5 giugno e 12 giugno.