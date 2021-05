Quasi pronta la nuova piazza Umberto Eco, per lo scrittore “Badalucco” era un epiteto

Badalucco. Piazza Umberto Eco si rifà il trucco. Dopo che l’area ha cambiato toponomastica nel 2020 (prima era piazza Santa Cecilia) adesso il Comune vuole inaugurarla nuovamente con un significativo cambio di aspetto, che verrà ottenuto attraverso l’installazione permanente delle opere in ceramica realizzate durante uno dei corsi tenuti dal grande maestro ceramista Guido Mariani, rappresentanti i personaggi ispirati al romanzo di Umberto Eco “Il Baudolino”.

L’area in questione sarà anche dotata di un pannello in plexiglass stampato, riportante la lettera che Eco inviò al sindaco Romano Bianchi nel 2000, in cui viene evidenziato l’utilizzo del termine “Badalucco” nel romanzo “Il Baudolino” (…stando con quella là mi diventi un badalucco come lui…). La nuova piazza verrà inaugurata il prossimo 30 maggio.