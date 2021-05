Quadcross, preziosi punti per il sanremese Patrick Turrini a Bosisio Parini

Sanremo. Il team Turrini Motorsport archivia con successo anche la 2^ prova del Campionato Italiano Quadcross, mettendo in cascina nuovi punti che mantengono il frontman Patrick Turrini sempre nelle posizioni che contano.

Bosisio Parini, città natale dell’autore-poeta Giuseppe Parini, ha ospitato domenica 2 maggio un nuovo appuntamento quadcross per la regia organizzativa del moto club Parini, la Federazione Motociclistica Italiana e il

contributo di FXAction Group. In molti piloti hanno risposto alla chiamata dell’appuntamento sulle 4 ruote artigliate e il cancelletto di partenza dedicato alla categoria regina QX1 ha visto sfilare i big nazionali, accorpati alla categoria Sport, dove anche in quest’ultima classe le buone manette non mancavano.

Durante le prime ore della domenica mattina, la cronaca sportiva di giornata ha voltato le spalle al pilota sanremese, numero 1 in carica, che non è riuscito a sigillare un buon tempo durante le prove cronometrate a causa di uno

stallonamento, scivolando in 6^ posizione. Nonostante la poco rassicurante posizione di partenza Patrick Turrini nelle 2 manche di 18 minuti più due giri si è imposto in 3^ posizione mentre con l’imbrunire, durante l’ultima manche di giornata denominata “Supercampione”, ha mantenuto un buon ritmo archiviando un argento.

«Fa parte del gioco e delle competizioni avere un po’ di sfortuna, ma nonostante questo non ho mai mollato, il mio ritmo è rimasto sostenuto per tutta la competizione e si aggiungono nuovi punti a quelli incassati a Bellinzago Novarese. Ora si guarda avanti, perché il campionato prevede nuovi appuntamenti e altre chance da cogliere». Così dice Patrick Turrini in chiusura di giornata sempre con il volto spianato dal sorriso e una gran voglia di correre per fare la differenza.