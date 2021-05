Sanremo. Proseguono con successo i concerti dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo presso il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo.

Domani, giovedì 20 maggio verrà proposto al nostro affezionato pubblico il programma dal titolo “Sinfonia serena di un Beethoven sereno”, in due turni: alle 15 esclusivamente agli abbonati e alle 18.30 sarà accessibile anche al pubblico pagante.

A dirigere il programma, interamente dedicato a Beethoven, sarà il Maestro di origine polacca Mariusz Smolij. Oltre alla “Sinfonia N. 4 in Si bemolle Maggiore Op. 60”, completerà il programma il “Concerto N° 3 in Do Minore Op. 37 per Pianoforte e Orchestra” che vedrà protagonista la la pianista Anfisa Bobylova.

In conformità alla normativa vigente, per poter assistere agli spettacoli sarà obbligatorio procedere alla richiesta di prenotazione nominale online sul nostro sito www.sinfonicasanremo.it e attendere la conferma tramite mail e convocazione a mezzo sms.

Il ritiro e il pagamento dei biglietti (in caso di concerto aperto anche al pubblico) avverrà direttamente presso la cassa del Teatro del Casinò di Sanremo, il giorno stesso del concerto, all’orario comunicato tramite mail e tramite SMS dai nostri uffici, al fine di ottimizzare l’afflusso del pubblico evitando, così, assembramenti alla cassa.

Maggiori informazioni con il dettaglio dei programmi, gli orari di esecuzione e la normativa per assistere ai concerti sono visionabili sul sito dell’Orchestra.