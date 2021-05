Progetto Action, living lab di Cna Liguria su economia circolare e green manager

Genova. Secondo appuntamento in agenda per il progetto Action (Interreg Maritime) organizzato da Cna Liguria: il “living lab” sarà dedicato alle imprese della filiera del turismo.

Al centro dell’incontro l’economia circolare e la figura del green manager, quale opportunità nell’ambito della filiera del turismo sostenibile, dunque, anche esperienziale ed enogastronomico.

Il seminario è gratuito e si terrà online giovedì 27 maggio dalle 16 alle 18. Si tratta di un laboratorio aperto all’interazione di più attori portatori di interessi, esperienze e competenze: imprese, persone in cerca di occupazione, potenziali auto-imprenditori ed esperti. Verrà anche dato spazio alle testimonianze delle aziende in relazione a buone prassi per metterle a fattor comune e stimolare ulteriori comportamenti in ottica di economia circolare e riduzione di consumi e scarti.

La finalità dei living lab è, infatti, di diffondere la cultura dell’economia circolare e contribuire alla costruzione e all’impiego della nuova figura professionale del green manager.

Il progetto Action, cofinanziato dal programma Interreg Liguria Marittimo Italia – Francia, affronta la sfida della conversione delle filiere della nautica e del turismo sostenibili verso modelli di economia circolare. Il passaggio a modelli di economia circolare, oltre che priorità ambientale, è al contempo una grande opportunità di creazione di occupazione per tutta l’area transfrontaliera. Obiettivo generale è sostenere la creazione di nuova occupazione attraverso l’attivazione di una rete di servizi di accompagnamento per lo sviluppo di nuove professionalità e la promozione dell’autoimprenditorialità.

Link per la registrazione (attivo fino a un’ora prima dell’evento): https://forms.gle/ZT5Pks5dQUQ4LGP6A

Il programma del seminario:

Ore 16 Apertura lavori – Direttore Angelo Matellini – CNA LIGURIA

Dottoressa Margherita Marrè Brunenghi – Referente Territoriale Liguria Programma Marittimo IT-FR

Dottoressa Elena Magni – Regione Liguria

Dottoressa Elisabetta Garbarino – ALFA Liguria

Ore 16.30 Il progetto ACTION: obiettivi e risultati

Dottoressa Daniela Locati

Ore 16.40 Turismo responsabile e percorsi di tutela dell’ambiente dell’economia e dell’identità del

territorio – L’importanza delle etichette ambientali per un turismo sostenibile

Arch. Daniela Cappelletti – Fabrica Lab

Ore 17 Turismo sostenibile e formazione universitaria. Alcune esperienze

Professor Andrea Zanini – Università di Genova

Ore 17.15 Case History – Testimonianze di buone prassi, imprese e professionisti in un’ottica di

economia circolare nella filiera del turismo sostenibile

Ore 17.45 Q & A – Chiusura lavori – Direttore Angelo Matellini – CNA LIGURIA

Modera Emanuela Cavallo – giornalista.