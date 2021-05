Privatizzazione ospedale, Trucchi (Semplicemente Bordighera): «Vogliamo conoscere i termini contrattuali»

Bordighera. «Ho avuto modo di leggere oggi un comunicato rilasciato dalla Regione Liguria contenente importanti dichiarazioni del presidente ed assessore alla Salute Giovanni Toti. Accanto ad un’analisi della attuale situazione epidemiologica il presidente fa il punto su alcuni argomenti che intende riprendere in mano in previsione di una prossima almeno parziale normalizzazione della gestione sanitaria delle ASL e in particolare parla di liste d’attesa e di progetti attinenti specificatamente il nostro distretto sanitario di Ventimiglia e Bordighera. In modo particolare viene riproposto l’obiettivo di avviare la privatizzazione dell’ospedale di Bordighera con la conferma della ricostituzione del Pronto Soccorso e si da notizia di aree già individuate a Ventimiglia per la costruzione di un Palasalute.

Certamente è un segnale positivo quello costituito dal fatto che si possa tornare a programmare iniziative di organizzazione sanitaria che fanno immaginare un superamento della attuale situazione emergenziale e volentieri cogliamo l’occasione per ringraziare i sanitari e gli amministratori per il grande impegno profuso durante ii periodo Covid. Ritengo però doveroso ricordare al presidente Toti alcuni aspetti che sarebbe necessario approfondire e chiarire. Per quello che riguarda la privatizzazione dell’ospedale di Bordighera sarebbe utile poter arrivare a conoscere con precisione i termini contrattuali e quindi la offerta che verrà realizzata sul nostro territorio. A noi risulta che attualmente esistano solo accordi preliminari e pensiamo sia utile approfondire la conoscenza del progetto eventualmente con un ulteriore passaggio in Consiglio Comunale.

Per quello che riguarda il Palasalute ricordo che il nostro Distretto Sanitario è l’unico che ne è privo in Provincia e forse anche in Regione. Ricordo altresì che la sede per il Palasalute era stata adeguatamente individuata già anni fa presso la Palazzina lato est dell’Ospedale di Bordighera con tanto di piantine dettagliate che prevedevano ubicazione di servizi e ambulatori. La speranza è che non debbano passare tempi indefiniti prima di poter vedere sorgere il Palasalute a Ventimiglia» – dice Giuseppe Trucchi di Semplicemente Bordighera.