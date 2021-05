Preparazione fisica dei giovani velisti, riuscito il seminario online

Genova. Una tavola rotonda per illustrare i dati del progetto CONI-FIV relativo alla preparazione fisica dei giovani velisti. Il seminario, che si è tenuto online, ha presentato analiticamente i risultati dell’iniziativa varata dalla Federvela insieme all’Istituto di Scienza dello Sport e all’Area Sport e Preparazione Olimpica del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Al webinar hanno partecipato il presidente della Fiv, Francesco Ettorre, il responsabile dell’Istituto di Scienza dello Sport, Giampiero Pastore, il direttore tecnico giovanile della Federazione ed ex vice presidente del CONI, Alessandra Sensini, oltre ai professionisti e ai qualificati esperti che hanno contribuito a sviluppare il percorso condiviso.

Il programma mirava a offrire un supporto alla metodologia dell’allenamento per i giovani emergenti, ed è stato veicolato attraverso i circoli affiliati, un passo ritenuto fondamentale per cambiare la mentalità e far crescere l’attenzione sul tema a tutti i livelli sul territorio.

L’elemento straordinario del programma è stata rappresentata dall’interazione con l’ISS, che ha messo a disposizione le proprie conoscenze e strumentazioni e soprattutto i propri docenti ed esperti.