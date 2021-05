Premiati gli studenti della 3M dell’IPC Marco Polo di Ventimiglia

Ventimiglia. Doppietta di riconoscimenti per la classe 3M dell’IPC Marco Polo, che dopo aver vinto il premio “Agende Rosse” 2021 con la raccolta di monologhi teatrali “Maledì” bissa e si aggiudica la fase regionale del prestigioso concorso nazionale dedicato al XXIX Anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio indetto dalla Fondazione Falcone in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

I ragazzi, sempre guidati dal loro prof di Lettere, Davide Barella, coadiuvato dalle docenti Alessia Adorno, Gabriella Moraglia e Giovanna De Cicco, hanno presentato la silloge poetica dal titolo “NEuromafia”, essendo il tema di questa edizione “Cittadini di un’Europa libera dalle mafie”.

«È un’enorme soddisfazione -dice la Dirigente dell’Istituto Fermi Polo Montale, Antonella Costanza- conseguire due importanti, prestigiosissimi riconoscimenti nel campo della legalità; e il valore aggiunto viene dato dal fatto che a prevalere sia stata la stessa classe, e con due opere completamente diverse, segno che si è iniziato ed è proseguito un percorso molto importante, a livello educativo e sociale oltre che didattico».