Posa Boe e Beach Master, a maggio prende il via il corso della I Zona Fiv Liguria

Genova. Prende il via un corso di Posa Boe e Beach Master, organizzato dalla I Zona. Il 19 maggio scade il termine per comunicare le adesioni per partecipare al corso in programma il 22 e 23 maggio.

E’ fissato inoltre per i giorni 26 e 27 giugno un corso di formazione dal titolo “Regata – dalla Terra al Mare”, focus organizzazione eventi dal bando alla premiazione. Le adesioni dovranno pervenire alla mail i-zona@federvela.it, entro il 23 giugno.