Pieve di Teco, motociclista si infortuna in località Moano: intervento di Socalp ed elisoccorso

Pieve di Teco. Un uomo di circa 50 anni è rimasto ferito in località Moano, nel territorio comunale di Pieve di Teco, a seguito di una caduta dalla propria moto da trial. E’ successo nel pomeriggio.

I primi a soccorrere l’infortunato sono stati due tecnici del Soccorso Alpino insieme a due volontari della Croce Rossa di Pieve di Teco che, per trascorre una domenica di riposo, stavano facendo un’escursione in mountain bike, in sella alla quale, in poco tempo, hanno raggiunto il luogo dell’incidente.

Visto che il cinquantenne aveva battuto la testa, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso Grifo che lo ha trasferito all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per accertamenti.