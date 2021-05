Petanque, derby tra Pontedassio e Gsp Ventimiglia

Ventimiglia. Derby provinciale fra la Gsp Ventimiglia e Pontedassio, valido per l’undicesima giornata della serie A femminile della Petanque. Lo annuncia la Fib.

La cordata della serie A femminile della Petanque si è spezzata definitivamente in due gruppi. Quello che aspira a piantare il tricolore sulla vetta, composto da Abg Genova, Gsp Ventimiglia, Costigliolese e Pontedassio, e quello che lotta affinché non si spezzi la fune che vedrà due, fra Caragliese, Auxilium Saluzzo, La Bisalta e Centallese, precipitare nel crepaccio. E guarda caso, l’undicesima giornata vivrà di quattro sfide al peperoncino, due coinvolgenti prime contro seconde, e altrettante fra le aspiranti alla salvezza.

La genovese Abg salirà sui campi della Costigliolese per non perdere il primato ed evitare d’essere raggiunta dalle cuneesi di Marco Alberti, distanziate di soli tre punti. Sulla bilancia del rendimento, la formazione guidata da Marco Sacco gode di maggior peso. Lo evidenziano i numeri espressi dalle terne (35 punti), con le migliori del campionato rappresentate da Blelè-Petulicchio-Sacco, Oliveri-Petulicchio-Sacco e Cardo-Orengo-Sara Ferrera. Per contro le costigliolesi ne hanno già schierato 17 per ottenere 22 punti. La forbice si restringe nelle coppie. Le padrone di casa potrebbero tentare sortite con Biglione-Bottero, Marro-Dedominici, Rinaudo-Durbano, per strappare punti alle genovesi Cardo-Sara Ferrera, Sacco-Oliveri, Petulicchio-Arcesto. Ma salirà in cattedra chi troverà il maggior numeri di punti fra le soliste. La Costigliolese dovrebbe affidarsi all’imbattuta Franca Bellino (6 successi su 6), Bottero, Dedominici, Durbano, Marro, Rolando. L’Abg rispondere con le sempre presenti Cardo, Sara Ferrera, Petulicchio, Sacco, Blelè, Cavanna.

L’altra sfida d’altura si tinge dei colori del derby provinciale fra le imperiesi Gsp Ventimiglia e Pontedassio. Quest’ultima, reduce dalla sconfitta sui campi dello Zerbino, per mano dell’Abg, proverà a scalfire l’altra capolista, ma dovrà superarsi. Soprattutto in occasione delle prove individuali dove le frontaliere, trascinate dalla star, Simona Bagalà (dieci successi su dieci), faranno valere il maggior rendimento del campionato (84 punti su 120), grazie alle prestazioni di Romeo, Binisti, Donatella Greco, Rosina Greco, Scalise, Messina. Il tecnico del Pontedassio, Mariolina Zancanella, tenterà trabocchetti con Maurtua, Claps, Buschiazzo, Bracco, Ardissone, Arimondo.

A Saluzzo arriva una Caragliese pronta a tutto pur di togliersi dalle sabbie mobili. Ma il divario attuale di 6 lunghezze rispetto all’Auxilium non deve illudere le donne di Daniele Golè, perché le rosse del Marchesato devono ancora recuperare il match con la Centallese. E pure loro vorrebbero evitare coinvolgimenti pericolosi nella zona calda della classifica. Una sfida impronosticabile, anche alla luce dei numeri. Le padrone di casa non sono ancora andate in doppia cifra con le soliste, pur mantenendo un buon rendimento con Pellegrino, Trova, Cugliari, Emilia Dossetto, Claudia Dossetto, Masseilot. Per contro le caragliesi hanno trovato il maggior numero di punti con Martini (9 successi su 9), Grosso, Marateo, Oggero.

Uguali sentimenti accompagnano il confronto fra Centallese e La Bisalta. Entrambe cercano il grimaldello per far saltare la catena a cui sono legate. Arduo mettere a confronto la resa reciproca, stante l’incontro in meno che le donne di Centallo hanno ancora a disposizione. A livello statistico emergono però le migliori prestazioni delle soliste di Nello Marin con 38 punti ottenuti su 108 disponibili, rispetto ai 38 delle soliste di Sergio Dalmasso, però su 120.

Le migliori evidenze dopo nove giornate. Terne: 12 punti su 12, Blelè-Petulicchio-Sacco (Abg Genova). Coppie: 8 punti su 10, Biglione-Bottero (Costigliolese), 8 su 12 Maurtua-Buschiazzo (Pontedassio). Individuali: 20 punti su 20, Bagalà (Gsp Ventimiglia), 18 su 18 Martini (Caragliese), 12 su 12 Franca Bellino (Costigliolese).

Il programma dell’undicesima giornata: Pontedassio – Gsp Ventimiglia, Costigliolese- Abg Genova, Centallese – La Bisalta, Auxilium Saluzzo – Caragliese.

L’attuale classifica: Abg Genova e Gsp Ventimiglia 24; Pontedassio e Costigliolese 21; Caragliese 12; Auxilium Saluzzo e La Bisalta 6; Centallese 3 (Auxilium e Centallese una gara da recuperare).