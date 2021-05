Persona intrappolata sotto un trattore, mobilitazione di soccorsi a San Biagio della Cima

San Biagio della Cima. Una persona, verso le 12.45, è rimasta schiacciata sotto un trattore. Dalle prime informazione sembra che si trovasse in campagna nella zona di via Nostra Signora dei Dolori, quando, per cause da accertare, è finita sotto il mezzo da lavoro. Sul posto intervengono i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e l’elisoccorso Grifo di stanza ad Albenga.