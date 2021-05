Perri: «Vallecrosia presente alla finale di Coppa Italia, in bocca al lupo alla scuola Urban Theory»

Vallecrosia. «Importante giornata ed orgoglio per la città di Vallecrosia ed il Ponente Ligure – dichiara Fabio Perri, consigliere comunale di Vallecrosia – Questa sera la Urban Theory di Vallecrosia si esibirà prima della partitissima con le Black Widow allo stadio di Reggio Emilia per la finale di Coppa Italia alle 20.30 su Rai 1.

«Le ragazze finaliste, di Italia’s Got Talent, continuano il loro percorso in continua crescita. Mi sembrava doveroso ricordare questo appuntamento, e voglio fare un particolare ringraziamento a Jessica De Maria che con l’aiuto del suo staff, in un momento così difficile sa come tenere unite le ragazze e trasmettere positività distogliendole dal brutto momento che stiamo vivendo» – dice Perri.

«Come amministratore e cittadino – conclude Fabio Perri – faccio il mio più grande augurio ed in bocca al lupo per questa sera a tutta la scuola: dirigenti, insegnanti, ragazze e genitori che con sacrificio portano alto il loro nome e quello della città di Vallecrosia. Avanti tutta».