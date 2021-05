Ventimiglia. Grande successo di partecipazione e di gradimento per la nuova iniziativa, per conoscere e valorizzare il territorio intemelio, organizzata dal Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” e dalla sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, in collaborazione con il Comune di Ventimiglia.

Venerdì scorso, 21 maggio, guidato dall’appassionata e colta guida di Danila Allaria e Ivano Ferrando, un folto gruppo di curiosi esploratori ha affrontato il Circuito sui rilievi affacciati a Ventimiglia intorno alla Madonna delle Virtù, una breve escursione lungo la salita che da via San Secondo porta al santuario di Madonna delle Virtù, ammirando lo splendido panorama, le rare orchidee e altre specie botaniche in piena fioritura, incontrate lungo il sentiero. Scendendo nell’ombroso e selvaggio vallone di S. Secondo, si è raggiunto il piccolo nucleo di abitazioni dei Martinazzi, oramai completamente abbandonato e forse per questo ricco di un misterioso e inquietante fascino.

Il prossimo appuntamento è in calendario per venerdì 11 giugno, con itinerario da Airole verso Fanghetto sul sentiero botanico, con osservazione della flora locale, di cinque borgate, italiane e francesi, e di un’ansa completa del Roia. (partenza e arrivo da Airole con ritrovo alle ore 14.00 nella Piazza dei SS. Giacomo e Filippo).

Questa settimana tornano anche le escursioni didattiche sulla Via Iulia Augusta, un itinerario romano da scoprire, il cui primo appuntamento è in programma venerdì 28 maggio, a partire dalle 14.30, con una passeggiata esplorativa sul tracciato della Via Iulia Augusta tra il Forte dell’Annunziata e i Balzi Rossi. L’appuntamento per i partecipanti è davanti al Forte dell’Annunziata. Per partecipare alle escursioni, max 15 persone a uscita, è necessaria la prenotazione.

Info e iscrizioni: Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, Via Verdi 41, 18039 Ventimiglia, 0184/351181/ museoventimiglia@gmail.com/www.marventimiglia.it.