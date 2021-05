Sanremo. Si è conclusa ieri la XII rievocazione storica della Coppa Milano-Sanremo, partita venerdì da Milano, con la vittoria dell’equipaggio numero 3 di Mario Passanante e Dario Moretti al volante di una Fiat 508 C del 1937. Al secondo posto la coppia di Alessandro Gamberini e Guido Ceccardi (equipaggio numero 2) a bordo di una Fiat 514 MM del 1930. Grande performance anche per il terzo equipaggio classificato di Andrea Giacoppo e Luca Fichera (numero 6) alla guida di una Fulvia 1600 HF.

Ieri è stato il giorno decisivo durante il quale gli equipaggi hanno sostenuto le ultime prove speciali: dopo la tradizionale ripartenza da Rapallo passando nel centro di Genova, hanno affrontato le insidiose curve del Passo del Turchino, del Passo del Faiallo e del Melogno, per poi godersi un light lunch presso la prestigiosa cornice dello Yacht Club di Marina di Loano. A conclusione, le prove cronometrate all’interno del Circuito di Ospedaletti, luogo simbolo del motorsport e l’arrivo a Sanremo, la celebre Città dei Fiori, dove gli equipaggi hanno partecipato anche alla serata di gala e di premiazione nello splendido Hotel Royal.

Foto 3 di 3





Questa XII rievocazione storica è stata corredata da 41 titoli d’onore, a premiare i primi 10 equipaggi della classifica generale della regolarità storica, i primi tre classificati per ciascun raggruppamento e i primi 3 classificati nelle prove di media. In aggiunta i partecipanti potranno ambire a diversi premi messi a disposizione dagli sponsor: Mercedes-Benz, attraverso il dealer ufficiale Merbag S.p.A., ha premiato il suo miglior equipaggio in gara, il numero 15 di Giovanni Soldo e Sabrina Messina al volante di una Mercedes 190 SL del 1956, il premio Urban Up | Unipol per il fair play è stato consegnato alla coppia Didier Brechemier e Stephane Sausier (numero 39) a bordo di una MG B Roadster del 1964, mentre Marcello Grossi insieme al co-driver Renato Cremonesi è stato premiato da Cuvage come “Equipaggio più frizzante”.

Il “Trofeo d’Eleganza” è stato assegnato da IWC, Schaffhausen all’equipaggio n.16 di Filippo Sole e Francesca Rettagliata sull’iconica Lancia Dilambda “Blue Shadow” del 1930, vincitori anche del premio consegnato da Natuzzi Italia. Il Contest Design ha visto premiata da Bellini Nautica la coppia Vanni e Christine Curridor (numero 19) a bordo della splendida Lancia Aprilia Sport Zagato del 1937, mentre l’equipaggio composto da Enzo Moroni e Enrico Renaldini alla guida l’intramontabile Porsche Carrera RS 2.7 Lightweight del 1973 si è aggiudicato il premio del Contest Sportscar assegnato da Il Tartarughino.

Menzione d’onore per il Premio “Rinascente”, nella forma di scultura di una Alfetta 159 di Formula 1 degli Anni ’50, realizzata dalla nota artista Beatrice Di Bitetto. Il premio, dal sapore artistico, nonché dal grande valore morale, che scaturisce dall’evento della Milano-Sanremo – la prima manifestazione storico-motoristica organizzata ai tempi del Covid, è proposto da “Via!”, il magazine di ACI Milano ed è stato assegnato ad Annalisa Bellante e co-driver Alessandra Ferraris (n.36) a bordo di una Porsche 356 SC coupè.

La XII rievocazione storica ha vantato altresì partner illustri, a cominciare da Urban Up | Unipol, il progetto immobiliare dedicato alla valorizzazione del patrimonio immobiliare del Gruppo Unipol e IWC, Schaffhausen, storico marchio d’eccellenza dell’orologeria svizzera e official time keeper, entrambi main sponsor della manifestazione.

Di grande valore l’ormai consolidata partnership con Mercedes-Benz, in veste di partner istituzionale della manifestazione, attraverso il dealer ufficiale Merbag S.p.A., oltre alla rinnovata collaborazione con Cuvage, l’eccellenza italiana dello spumante metodo classico che sarà official supplier della gara per il settore beverage e con Marina di Loano S.p.a., che ospiterà una delle tappe più affascinanti del percorso. Nuovi partner della manifestazione, Milano Verticale| UNA Esperienze, che ospiterà la prima serata esclusiva, Zepter e Natuzzi Italia, interprete e ambasciatore del design made in Italy nel mondo attraverso prodotti unici in grado di far conoscere un lifestyle distintivo che parla di bellezza e armonia.

La manifestazione è stata patrocinata da: Comune di Milano, Comune di Monza, Città di Alessandria, Regione Piemonte, Comune di Aqui Terme, Comune di Sanremo, Regione Liguria.