Vallecrosia. Il pilota della Ferrari Charles Leclerc gioca a calcetto all’oratorio Don Bosco a Vallecrosia.

Dopo lo sfortunato GP di Montecarlo, il giovane monegasco, in serata, è sceso in campo per un match tra amici. Indossando una maglietta personalizzata con il numero 16 ha dato spettacolo sul campetto in erba sintetica dell’oratorio salesiano attirando una folla di fan stupiti di vederlo giocare insieme ai ragazzi dell’oratorio.

di 24 Galleria fotografica Charles Leclerc a Vallecrosia









Foto 2 di 2



Il pilota della Ferrari si tiene in forma in vista del Gp d’Azerbaijan. La prossima tappa del Mondiale 2021 di Formula 1 sarà infatti domenica 6 giugno sul Circuito di Baku.

Alla fine della partitella amichevole Leclerc si è concesso ai fan per autografi e foto, prima di andarsene a bordo della sua Ferrari.