Sanremo. L’Assemblea Generale della Filctem Cgil di Imperia, riunitasi oggi presso il salone della Federazione Operaia Sanremese, ha eletto Paolo Marengo come nuovo segretario generale.

Paolo Marengo, classe 1968, dirigente di lunga esperienza, da più di trent’anni in Cgil è attualmente Segretario della Filcams, categoria del commercio, turismo e servizi, ed ha ricoperto molteplici incarichi a partire dalla Segreteria Confederale, per passare poi negli anni alla Funzione Pubblica ed alla SLC. La Filctem, categoria dei Lavoratori dell’energia (reti di distribuzione elettrica, gas acqua) e della manifattura (chimica,farmaceutica, tessile, gomma, plastica) è oggi impegnata nel confronto con Rivieracqua per gestire gli effetti del conferimento del servizio da parte delle aziende cessate e segue sul territorio diverse aziende private.

«Un momento importante sia per il confronto con la società Rivieracqua, che è in un momento molto complesso che per le numerose difficili situazioni

del privato, come le aziende farmaceutiche e le lavanderie industriali, messe in grossa difficoltà dalla crisi» ha dichiarato Paolo Marengo.

Completano la Segreteria Provinciale Filctem Roberta Benedetti e Roberto Gherardi, da tempo impegnati nel settore. I lavori della mattinata sono stati conclusi da Massimiliano Chiolo, Coordinatore Regionale Filctem che ha fatto i migliori auguri di buon al nuovo Segretario, ed ha tracciato un quadro del settore e delle iniziative della categoria.