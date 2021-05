Videointervista

Paolo Della Pietra (Confindustria Imperia): «Nell’anno del covid gestite 400 pratiche di cassa integrazione»

Il direttore generale: «Ma l'economia ha tenuto, in particolare il settore agroalimentare, più in difficoltà il turismo». Il progetto del Polo tecnologico nella ex caserma dei vigili del fuoco a Imperia