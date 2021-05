Pallamano Imperia, una sconfitta e una vittoria per gli under 15

Imperia. I ragazzi under 15 della Pallamano Imperia hanno affrontato per la quarta volta le squadre del Ventimiglia (con una sconfitta) e del Bordighera (con una vittoria) confermando il loro secondo posto nella classifica regionale e la qualificazione alle final four dell’Area 2 (Lombardia – Piemonte – Liguria) che si disputeranno a Genova il 13 giugno.

«Sono state due partite un po’ sottotono per i nostri ragazzi» – spiega l’allenatore Alberto Reichstein – «che, nonostante abbiano confermato i risultati ottenuti nei precedenti concentramenti, non sono riusciti ad esprimere al meglio le loro potenzialità».

Questa settimana la maggior parte dei ragazzi, che fa parte anche della formazione under 13, si preparerà per andare ad affrontare le squadre piemontesi e lombarde nel concentramento a Cassano Magnago nel tentativo di confermare la loro prima posizione nel campionato d’Area della loro categoria.

Giocatori: Michele Ardissone, Emanuele Buletini, Lorenzo Celentano, Edoardo Convalle, Francesco Convalle, Andrea Garibaldi, Federico Gossi, Ahmet Kakan, Matteo Mondo, Antonino Salerno, Giulio Sasso, Thomas Vellku.

Allenatore: Alberto Reichstein.

Dirigenti: Patrizia Zanello, Saul Convalle.