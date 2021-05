Diano Marina. Sono ben 22 ben gli appuntamenti inseriti, tra sabato 29 maggio e domenica 6 giugno, nel calendario di Outdoor Week, secondo atto del progetto Enjoy Golfo Dianese.

L’iniziativa, che si sviluppa tra costa ed entroterra, intende offrire al turista attivo e curioso la possibilità di approfondire la conoscenza del comprensorio, tra arte, storia, cibo e natura: in programma visite nei centri storici, escursioni tra i sentieri, passeggiate e degustazioni.

Cinque sono i filoni in cui sono suddivise le varie proposte, rivolte ovviamente anche a residenti e agli stranieri: visite alle aziende agricole con degustazione, escursioni guidate, passeggiate guidate con degustazione, wine experience, visite guidate ai centri storici (inclusi i due Borghi più belli d’Italia, Cervo e Diano Castello).

Outdoor week è realizzato con il coinvolgimento di guide turistiche, guide escursionistiche, associazioni (Giroborgo e Pro Loco Progetto Cervo) che si occupano della valorizzazione del territorio e sette aziende locali: Ada Musso e Maria Donata Bianchi (Diano Arentino), Il Colle degli Ulivi, Poggio dei Gorleri, Solo Blu (Diano Marina), Antico Frantoio Saguato (Diano San Pietro) e Nicola Novaro (Diano Castello). Partner è Arimondo Supermercati Pam ed Eurospin.

«L’idea è nata pochi giorni fa, quando abbiamo capito che si andava verso la zona bianca e che la stagione turistica sarebbe davvero iniziata. Outdoor Week è un contenitore che, in questa fase di ripartenza e di ricerca di attività all’aria aperta, amplia, per questo doppio ponte del 2 giugno, l’offerta turistica di un comprensorio ricco di eccellenze – spiegano i promotori dell’iniziativa –. I vari appuntamenti si svolgeranno a numero limitato, in sicurezza e nel rispetto delle normative sanitarie in vigore. Se l’iniziativa raccoglierà l’interesse che ci aspettiamo, proseguiremo sulla strada intrapresa, ovvero cercare di mettere sempre più in rete un territorio che, a nostro modo di vedere, ha ancora grandi margini di sviluppo».

Il progetto è curato da Immedia, agenzia di comunicazione, organizzazione e marketing turistico.

Maggiori dettagli su www.enjoygolfodianese.it.

Questo l’elenco completo degli appuntamenti, giorno per giorno:

Sabato 29 maggio

– Visita con degustazione ∙ “L’Antico Frantoio” – ore 17.30 – Quota: 6 euro a persona (max 20).

Domenica 30 maggio

– Escursione guidata ∙ L’anello di Cervo – ore 9 – Quota: 10 euro a persona (max 20).

– Visita guidata – Il borgo di Cervo – ore 17 – Quota: 7 euro a persona (max 20).

Lunedì 31 maggio

– Escursione guidata ∙ Anello di Villa Faraldi / Tovo Faraldi – ore 9 – Quota: 10 euro a persona (max 20).

– Visita guidata ∙ Il borgo di Cervo, a picco sul mare – ore 10.30 – Quota: 7 euro a persona (max 20).

– Passeggiata con degustazione ∙ Tra gli orti di Diano Marina – ore 16.30 – Quota: 10 euro a persona (max 20).

Martedì 1 giugno

– Visita guidata ∙ Il centro di Diano Marina tra arte, storia e cultura – ore 10 – Quota: 7 euro a persona (max 20).

– Wine experience ∙ Azienda agricola “Maria Donata Bianchi” – ore 17.30 – Quota: 15 euro a persona (max 10), inclusa degustazione.

Mercoledì 2 giugno

– Escursione guidata ∙ Il Parco del Ciapà , tra storia e natura – ore 9.30 – Quota: 10 euro a persona (max 20).

– Wine experience ∙ Azienda Agricola “Poggio dei Gorleri” – ore 11 – Quota: 15 euro a persona (max 30), inclusa degustazione.

– Visita guidata con degustazione ∙ Il borgo di Diano Castello e i suoi gioielli – ore 17 – Quota: 10 euro a persona (max 20).

Giovedì 3 giugno

– Escursione guidata ∙ Diano Marina e la borgata Colla di San Pietro – ore 9 – Quota: 10 euro a persona (max 20).

– Wine experience – Azienda Agricola “Maria Donata Bianchi” – ore 10.30 – Quota: 15 euro a persona (max 10), inclusa degustazione.

– Visita guidata ∙ Il centro di Diano Marina tra arte, storia e cultura – ore 16.30 – Quota: 7 euro a persona (max 20).

– Visita con degustazione ∙ “L’Antico Frantoio” – ore 17.30 – Quota: 6 euro a persona (max 20).

Venerdì 4 giugno

– Passeggiata con degustazione ∙ Tra gli orti di Diano Marina – ore 9.30 – Quota: 10 euro a persona (max 20).

– Wine experience ∙ Azienda Agricola “Poggio dei Gorleri” – ore 17.30 – Quota: 15 euro a persona (max 30), inclusa degustazione.

– Visita guidata ∙ Il borgo di Diano Castello e i suoi gioielli “by night” – ore 20.45 – Quota: 7 euro a persona (max 20).

Sabato 5 giugno

– Escursione guidata ∙ L’anello di Diano Serreta – ore 9 – Quota: 10 euro a persona (max 20).

– Visita guidata ∙ Il borgo di Diano Castello e i suoi gioielli – ore 10.45 – Quota: 7 euro a persona (max 20).

– Visita al frantoio e alla cantina, con degustazione ∙ Azienda agricola “Ada Musso” – ore 17.30 – Quota: 6 euro a persona (max 20).

Domenica 6 giugno

– Visita guidata ∙ Il borgo di Cervo – ore 10.30 – Quota: 7 euro a persona (max 20).

Per informazioni e prenotazione (obbligatoria) ci si può rivolgere ai numeri 371.4693789 – 370.3507641 o consultare il sito www.enjoygolfodianese.it.