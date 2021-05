Ospedaletti punta sul “Bonus Facciate, continua l’interessamento per i parcheggi del “Compartio-1”

Ospedaletti. Migliora decisamente la situazione pandemica. Attualmente risultano essere tre i casi di cittadini positivi al Covid, mentre sono quattro i

casi di ‘contatti’ in osservazione. Come termine di paragone, poco meno di un mese fa si era raggiunto il picco con ben 43 casi di contagio.

In vista dell’inizio della stagione estiva e il conseguente arrivo di turisti in paese, l’amministrazione comunale invita i residenti a rispettare le norme non solo di protezione e distanziamento ma anche quelle relative al decoro urbano. «Chiediamo a tutti di mantenere pulite le scalinate, gli ingressi, la strada pubblica e privata anche usufruendo del servizio gratuito e sempre attivo offerto dal Centro di raccolta dei rifiuti. Bisogna telefonare al 331 6493402 per prendere accordi per lo smaltimento che avviene negli orari 8-11,30 e 15-16,30» ricordano dalla sede comunale.

Sempre dal Comune arriva l’invito ad usufruire del ‘Superbonus 110%’ o ‘Bonus facciate’ messo a disposizione dal Governo. A tal proposito, prossimamente verrà organizzato un incontro aperto ai cittadini nel corso del quale verranno illustrati dettagli, applicazione e vantaggi, del ‘Superbonus’ appena prorogato dal Primo Ministro Draghi.

Avviso ‘Comparto 1’ – Lo scorso lunedì 3 maggio è stata pubblicata sulle pagine istituzionali del Comune di Ospedaletti la ‘Presentazione di proposta relativa alla

realizzazione in concessione di lavori pubblici’ riferita al parcheggio del cosiddetto ‘Comparto 1’. Il Comune intende promuovere il recupero, riqualificazione, gestione e

manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata della struttura ubicata in via Cavalieri di Malta per destinarla a parcheggio a rotazione e a pagamento per 156 posti auto

e 14 posti moto, secondo l’indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con atto n.55 del 12/4/2021 volto alla pubblicizzazione di tale intervento per una eventuale iniziativa privata in merito. L’avviso è finalizzato a portare a conoscenza degli operatori economici interessati la volontà dell’Amministrazione a valutare proposte di iniziativa privata che siano conformi alle linee guida del sopracitato avviso.