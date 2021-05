Operazione europea “Truck & Bus”, dal 10 al 16 maggio controlli della polizia stradale su mezzi pesanti e autobus

Imperia. Roadpol – European Roads Policing Network ha programmato nel periodo dal 10 al 16 maggio l’effettuazione dell’operazione congiunta europea denominata “Truck & Bus”.

Roadpol è una rete di cooperazione tra le polizie stradali alla quale aderiscono i paesi membri dell’Unione Europea, il cui obiettivo è quello di ridurre il numero di vittime della strada ed incidenti stradali, in adesione al Piano d’Azione Europeo 2021-2030.

Lo scopo della campagna è quello di operare un’intensificazione dei controlli, effettuati dalle Polizie Stradali di tutta Europa, dei mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci, autobus e dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose d’immatricolazione nazionale e straniera.

Durante le giornate di controlli gli operatori della polizia stradale procederanno alla verifica dello stato psicofisico dei conducenti, il rispetto dei limiti di velocità, della normativa sul trasporto delle merci pericolose e di tutte le altre prescrizioni sull’autotrasporto previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

Quest’azione combinata a livello europeo persegue l’obiettivo di sviluppare la coscienza, la consapevolezza dei conducenti ed utenti della strada con modalità, strumenti omogenei ed un fine comune.

A tal fine la polizia stradale per tutto il periodo in questione e sulle ventiquattro ore ha predisposto sull’intero territorio nazionale, in particolare sulle arterie autostradali, l’effettuazione di mirati controlli ai mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci e degli autobus.