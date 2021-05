Oncologia e coronavirus: al San Martino l’attività del Cancer Center non si ferma

Genova. L’ospedale Policlinico San Martino fa parte dei 7 Comprehensive Cancer Center italiani certificati OECI, l’Organizzazione Europea degli Istituti specializzati nella cura delle patologie oncologiche.

All’interno lavorano 722 professionisti sanitari, di cui 142 medici tra chirurghi, oncologi, ematologi e radioterapisti. Nel 2018, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle prestazioni verso i pazienti, al 1° piano del Padiglione IST Sud nasce il Day Hospital emato-oncologico, realizzato in considerazione della necessità di assicurare, all’interno del percorso diagnostico-terapeutico:

– omogeneità delle procedure e dei percorsi di cura;

– standardizzazione delle procedure e dei percorsi di cura;

– ottimizzazione delle risorse disponibili;

– garanzia di sicurezza delle cure.

Dotato di spazi dedicati all’accettazione, agli ambulatori per i prelievi, agli ambulatori per le visite e alle postazioni in cui effettuare le terapie, a partire da marzo 2020 il Day Hospital è stato oggetto di una riorganizzazione interna, resasi necessaria al fine di garantire l’applicazione delle misure anti-Covid previste dalla normativa nazionale. Ciononostante, la riorganizzazione degli spazi e dei percorsi non ha impattato sulle attività del Day Hospital, sempre garantite anche in emergenza, arrivando a registrare, nel corso del 2020, un numero maggiore di prestazioni erogate rispetto al 2019.

Alcuni dati:

In media, il Day Hospital riceve circa 235 pazienti al giorno; nel 2020, il totale di pazienti seguiti è stato di 4.100. Nonostante la necessità di predisporre una zona triage e di garantire le adeguate distanze tra un paziente e l’altro all’interno del Day Hospital, il numero di prestazioni nel corso del 2020 non è diminuito rispetto al 2019:

– Sono stati 19.681 i prelievi eseguiti nel 2019, 33.263 quelli nel 2020;

– Sono state 20.067 le visite eseguite nel 2019, 23.859 quelle nel 2020;

– Sono 22.355 le terapie somministrate nel 2019, 34.618 quelle nel 2020.

Al fine di valutare il grado di soddisfazione dei pazienti circa i servizi forniti dal Day Hospital emato-oncologico, è stato predisposto un sondaggio che permettesse di confrontare il periodo pre-Covid rispetto al 2020. La rilevazione sulla riorganizzazione del Day Hospital è stata condotta su un pool di 50 pazienti circa per ogni anno, dal 2018 ad oggi, stratificandoli per età e sesso. I pazienti sono stati sottoposti a un questionario con domande a risposta multipla, con l’obiettivo di esprimere un livello di gradimento rispetto ad alcuni indicatori: logistica interna, logistica esterna, soddisfazione rispetto all’accoglienza ricevuta, professionalità del personale e tempi di attesa. Quasi tutti gli indicatori, nonostante l’emergenza, hanno evidenziato un aumento progressivo del livello di gradimento nel corso degli anni.

La preparazione delle terapie oncologiche deve poi essere effettuata in un ambiente dedicato denominato UFA (Unità Farmaci Antiblastici). Si tratta di una camera bianca ad atmosfera controllata, ossia un ambiente totalmente sterile e protetto. Dal 2019 al 2021 il laboratorio farmaci antiblastici è passato da 284 preparazioni al giorno nel 2019 a 303 preparazioni al giorno nel 2021.

Rispetto al numero totale di preparazioni:

– Sono 71.752 le preparazioni totali nel 2019, di cui 3.338 quelle sperimentali. Sono state 57.356 le preparazioni endovenose, 14.396 quelle orali;

– Sono 71.861 le preparazioni totali nel 2020, di cui 2.457 quelle sperimentali. Sono state 55.443 le preparazioni endovenose, 16.418 quelle orali;

– Sono 18.810 le preparazioni totali nel 2021 (il dato è stato calcolato sui primi 3 mesi dell’anno, gennaio-marzo), di cui 692 sperimentali. Sono state 14.551 le preparazioni endovenose, 4.259 quelle orali.

Rispetto all’attività giornaliera delle preparazioni iniettabili e orali:

– Sulle 71.752 preparazioni totali nel 2019, sono 227 le preparazioni iniettabili giornaliere e 57 quelle orali giornaliere;

– Sulle 71.861 preparazioni totali nel 2020, sono 217 le preparazioni iniettabili giornaliere e 64 quelle orali giornaliere;

– Sulle 18.810 preparazioni totali nei primi 3 mesi del 2021 (gennaio-marzo), sono 235 le preparazioni iniettabili giornaliere e 69 quelle orali giornaliere.

La pandemia da Covid-19 si è rivelata un’ulteriore sfida per il personale del Day Hospital che, nonostante la necessità di dover riadattare percorsi, programmi e organizzazione interna, ha continuato a garantire gli stessi elevati standard di cura. Un risultato positivo mantenutosi costante anche per l’attività della Farmacia che ha anzi, nei primi mesi del 2021, incrementato la produzione. Di tutto ciò la direzione ringrazia i professionisti «impegnati, consci che molto può essere ancora fatto, ma che tanto è già stato messo, pur tra notevoli difficoltà, a disposizione dei nostri pazienti».