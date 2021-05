Oltre 15 milioni di visualizzazioni per #TikTokLiguria, Toti: «E’ l’inizio di campagna di comunicazione per l’estate»

Genova. Tre influencer in visita, centinaia di video e 15,9 milioni di visualizzazioni: sono questi i primi risultati di #TikTokLiguria, l’hashtag dedicato alla nostra regione nell’ambito del progetto “Ti racconto l’Italia” che TikTok sta dedicando allo straordinario territorio italiano in questo momento di ripartenza.

Continua così la proficua collaborazione fra Regione Liguria e TikTok Italia, che ha già portato a due webinar partecipatissimi – il primo dedicato ai genitori, con un migliaio di iscritti, e il secondo ai ragazzi con altrettanti partecipanti – e all’apertura del canale ufficiale istituzionale su questo social, il più utilizzato dai giovanissimi, per il quale è in corso il contest che selezionerà la “redazione” formata da studenti degli ultimi anni delle superiori in un percorso scuola-lavoro.

«Non vogliamo lasciare niente di intentato per comunicare la ripartenza della nostra Regione: il successo dell’iniziativa di TikTok che racconta la Liguria è l’antipasto di quella che sarà una grande campagna di comunicazione in vista dell’estate ligure», ha commentato il presidente della Regione Liguria e assessore alla comunicazione Giovanni Toti – Nei video che ho potuto vedere ho riconosciuto lo spirito e l’identità della Liguria, raccontata non solo da liguri ma anche e soprattutto da influencer di tutta Italia. Spesso ci dimentichiamo l’ammirazione che suscita la ricchezza della nostra terra, dal mare ai borghi, dalla storia alla gastronomia. A chi negli ultimi mesi si è dovuto limitare a scoprirci sui social diciamo: vi aspettiamo. Tutti insieme per ripartire».

Sono tre i “creator” – gli autori di video nel “gergo” di questo nuovo social – che hanno visitato la Liguria nei giorni scorsi: @martinasocrate @dilettasecco e @giovanniarena. Oltre al tradizionale giro delle Cinque Terre e alla ricetta del pesto (un classico che non smette però di stancare, con quasi 200mila visualizzazioni), il pubblico di TikTok ha scoperto anche tante curiosità, come la storia delle finestre finte, la gelateria con ancora i prezzi in lire a Genova o ancora le finestre dipinte di Valloria e il borgo di Bussana raccontati da @humansafari.

Un’onda di contenuti liguri che ha trascinato anche altri account come @giallozafferano, che ha proposto la ricetta della focaccia, @chefincamicia, @cookergirl e il “nostrano” @ilmugugnogenovese.

#TikTokLiguria si propone dunque come l’hashtag “ufficiale” per i contenuti sulla nostra regione, accanto allo “storico” #nonsolopesto, con più di 17 milioni di visualizzazioni e utilizzato già da mesi. Segue a distanza #lamialiguria con 100mila visualizzazioni.

Fra le regioni raccontate, oltre alla Liguria, la Toscana (4,5 milioni di visualizzazioni), Piemonte (11,5 milioni) e Basilicata (8 milioni): nelle prossime settimane e fino al termine dell’estate sarà il turno delle rimanenti regioni.

La community ligure di TikTok è folta e vede figure affermate anche fuori dal mondo social come i cantanti Annalisa, Alfa, ANNA, Tedua o la squadra di calcio della Sampdoria, oltre a “creator” nati e cresciuti su questo social. Come Nicholas Michelini (@nicholas.michelini), Sandro Marenco (@sandromarenco), il prof di TikTok di Savona che spiega le regole grammaticali dell’inglese, o Arianna Craviotto (@arianna_craviotto), che “doppia” in maniera divertente i film più celebri dell’infanzia e non solo. Infine, non mancano neanche storie importanti come quella di Milena Battaglia Vitali (@milenabvitali): giovanissima ragazza ipovedente, originaria della Brianza ma, da qualche tempo, stabilitasi in Liguria.