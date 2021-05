Olio Roi Imperiese affronta Roero Isolamenti Canalese, lo sferisterio di Dolcedo riapre le porte al pubblico

Dolcedo. Domani sera alle 20 allo sferisterio Gandolfo di Dolcedo, terza giornata del campionato di serie A di pallapugno. Si affronteranno la compagine locale Olio Roi Imperiese (Parussa, Amoretti, Mariano Papone, Simone Giordano) e la Canalese del giovane battitore Marco Battaglino, ultimo vincitore (da debuttante) del campionato serie B svoltosi nel 2019 e saltato lo scorso anno causa pandemia.

Lo sferisterio potrà riaprire le porte al pubblico in virtù dei protocolli Fipap recentissimamente approvati grazie alla situazione pandemica in costante miglioramento. Sarà altresì attivo il servizio bar interno all’impianto.

Un breve cenno dal punto di vista sportivo: entrambe le squadre hanno un punto in classifica ed è quindi ovvia l’importanza per entrambe le formazioni di portarsi a casa la seconda vittoria. Parussa ha mostrato nelle gare precedenti di essere in buona condizione, soprattutto come velocità di pallone. Di Battaglino si può dire di tutto, freschezza atletica, classe da vendere, prospettiva di crescita e squadra solida come da tradizione Canalese. Tanta voglia da parte di tutti di ripartire. Lo spettacolo non mancherà.