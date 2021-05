Nicolas Giordano, dall’ Argentina a Diano Marina per ritrovare le proprie origini

Diano Marina. Si chiama Nicolas Giordano, ha 25 anni, fa il giornalista sportivo e vive a Bahía Blanca in Argentina nella provincia della capitale Buenos Aires.

«Sto cercando un mio antenato italiano nato a Diano Marina tra il 1867 e il 1868, il suo nome era Giacomo Giordano. Suo padre si chiamava Giovanni Giordano, sua moglie Chiara Mascarello morta nel 1990, di cui si è trovato l’atto. Il censimento del 1895 in Argentina dice che Santiago Giordano era un “cocchiere”, cioè, un autista di vagoni».

Nicolas vorrebbe ritrovare le proprie radici e poi trasferirsi in Italia: «Sì, è il mio grande sogno. Prima vorrei conoscere il luogo dove “tutto ha avuto inizio”, poi vivere in Spagna per la lingua ed, infine, poter venire in Italia. La ricerca che sto facendo è finalizzata al conseguimento della cittadinanza italiana. Ho contattato il Comune di Diano Marina, mi hanno detto che non hanno i documenti che mi sono necessari. Finché posso, ci proverò».