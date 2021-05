Sanremo. 4 ori, 4 argenti e 4 bronzi per i 14 equipaggi della Canottieri Sanremo che hanno partecipato al Meeting di Interesse di Genova Prà, cui si aggiungono due titoli di Campione Ligure Cadetti.

Nel 2x cadetti vittoriosi di serie e Campioni Liguri i gemelli Alberto e Roberto Strazzulla che hanno conquistato la vittoria ed il titolo ligure anche in 4x cadetti con Diego Consonni e Simone Zaffanelli con 1 secondo di vantaggio sul Rowing Genovese. Simone Zaffanelli e Diego Consonni vittoriosi anche nella loro serie di 2x CDM. Vittoria di serie anche per Alessandro Scajola nel 1x allievi B2 ma sfortunato nel calcolo complessivo dei tempi per un notevole salto di vento tra la sua serie e quella successiva.

Argento nel 2x Allievi C per Andrea Enotarpi e William McLaren, nel 2x Mix Master per Alessio Bosco e Annalisa Zanon, nel singolo Cadetti per Luca Bonsignorio ed il 4x Senior femminile di Manuela Bongiovanni, Arianna Cioni, Dina Sosnovska e Matilde Gabbiani. Bronzo nel 7:20 cadetti con Leonardo Arosio, nel singolo allievi C con Leonardo Moroni, nel 7:20 allievi B 1 anno con Steven Mac Laren ed il 2x Mix di Fabio Pochi e Desirée Negri.