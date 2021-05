Medusei, Brunetto e Riolfo (Lega): «Regione si sta attivando per riconoscimento fibromialgia e sostegno malati»

Genova. «Oggi è la Giornata mondiale della fibromialgia. Si tratta di una sindrome cronica e invalidante, il cui sintomo principale è rappresentato da forti e diffusi dolori all’apparato muscolo-scheletrico, che spesso necessita di cure farmacologiche di lunga durata. Questa malattia colpisce una percentuale variabile tra l’uno e il tre per cento della popolazione (circa 2 milioni in Italia), soprattutto giovani donne. Regione Liguria si sta attivando per il riconoscimento della fibromialgia, il sostegno ai malati e il miglioramento dei percorsi di trattamento e diagnosi, oggi spesso troppo difficoltosi. Inoltre, i Comuni di Genova, Savona, Albisola Superiore, Albenga, Sestri Levante, La Spezia, Ventimiglia, Sarzana e Riomaggiore oggi hanno aderito all’iniziativa ‘Facciamo luce sulla fibromialgia’ del Comitato Fibromialgici Uniti – Italia sezione ligure».

Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali leghisti Gianmarco Medusei, presidente dell’Assemblea legislativa della Liguria, e Brunello Brunetto e Mabel Riolfo, rispettivamente presidente e commissario della II commissione regionale Salute e Sicurezza sociale.