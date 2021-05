Master 1000 Madrid, il sanremese Mager batte Gerasimov ma cede a Herbert

Sanremo. Alti e bassi per Gianluca Mager all’Atp Master 1000 Madrid.

Il giovane tennista di Sanremo nelle qualificazioni del torneo in scena in Spagna, sabato 1 maggio, ha vinto contro Egor Gerasimov in due set per 6-4 6-3, ieri, domenica 2 maggio, però non è riuscito a superare Pierre-Hugues Herbert, contro il quale ha perso in due set per 6-7 4-6. Il n. 91 Atp alla fine ha ceduto dopo un’ora e 27 minuti di partita contro l’avversario francese, n. 86 del ranking.

Il sanremese è così fuori dal Mutua Madrid Open.