Master 1000 Madrid, Berrettini supera Fognini: l’armese perde il derby azzurro

Taggia. Al Master 1000 Madrid Fabio Fognini perde in due set il derby azzurro contro Matteo Berrettini.

Dopo aver vinto contro Carlos Taberner, oggi il tennista di Arma di Taggia è tornato in campo per giocare l’incontro valido per i sedicesimi di finale del singolare maschile del Mutua Madrid Open, secondo Master della stagione.

L’armese non ha mai mollato ma alla fine ha ceduto al connazionale per 3-6 4-6 dopo un’ora e 21 minuti di gioco.

(Foto da Facebook di Fabio Fognini)