Marco Scajola: «Un ritorno sulle spiagge in sicurezza per operatori e turisti»

Sanremo. «Nei giorni scorsi abbiamo avuto avuto diverse diverse riunioni, ci siamo confrontate con il ministro del turismo Garavaglia, al tavolo nazionale che come Regione Liguria, con i colleghi al Demanio marittimo delle altre regioni per fare il punto e abbiamo deciso di ripartire unitamente alle indicazioni che arrivano dal governo , da quelle che erano state le linee guida del 2020 he avevano dato la possibilità di una estate al mare sicura, in condizioni anche di come dire sicurezza, sia per gli operatori che per i turisti».

L’assessore all’Urbanistica e al Demanio di Regione Liguria Marco Scajola, ospite dello spazio interviste, in collegamento streaming dal suo ufficio di Genova, parla dell’accordo raggiunto sulla ripartenza degli stabilimenti balneari ma anche della recente Legge urbanistica licenziata dalla Regione.

Capitolo importante, i corsi universitari nell’imperiese destinati, in collaborazione con l’Università di Genova non solo a rimanere nel capoluogo ma anche a espandersi in altre località.