San Lorenzo al Mare. L’assessore regionale Marco Scajola questa mattina ha premiato gli studenti della locale scuola secondaria partecipanti al concorso per la migliore rappresentanza grafica dei principi fondamentali della Costituzione.

Commenta l’amministratore regionale: «La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, è doveroso l’insegnamento a scuola per avere futuri cittadini consapevoli dei propri diritti e ancor prima dei propri doveri. È stato un piacere questa mattina premiare i giovani studenti della scuola secondaria di San Lorenzo al Mare che si sono distinti per i loro lavori sui principi costituzionali fondamentali. Ringrazio la Preside Paola Baroni per l’invito e rinnovo i miei complimenti ai ragazzi che hanno presentato elaborati accurati ed originali».