Maltempo, Di Muro (Lega): «Da governo nuovi fondi in Liguria per danni 2019 e 2020»

Genova. «Il Consiglio dei Ministri integra con poco meno di 200 milioni gli stanziamenti di risorse relativi a dichiarazioni di stato di emergenza già deliberate per il maltempo. Oltre 110 milioni saranno divisi tra i territori della provincia di Imperia, i comuni di Albenga, Casarza Ligure, Maissana e Varese Ligure, insieme ai comuni del Piemonte colpiti dal maltempo il 2-3 ottobre 2020. Poco più di 35 milioni saranno distribuiti tra alcune regioni, tra cui la Liguria, per gli interventi causati dagli eventi meteorologici verificati a ottobre e novembre 2019. Un’altra dimostrazione del cambio di passo con la Lega al governo». Lo dice in una nota il deputato della Lega Flavio Di Muro.